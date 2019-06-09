اللاعب خدابخشي يضيف برونزية الى حصاد إيران من الميداليات بالدوري العالمي للكاراتيه

وأضاف محمدصالحي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الأحد، ان اللاعب خدابخشي، أحد ممثلي إيران للوزن تحت 84 كغم تمكن من الوقوف على المركز الثالث وتقلد برونزية منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، بعد تحقيق أربعة إنتصارات وتكبد هزيمة واحدة.

وتابع ان خدابخشي خلال منافسته الأولى تمكن من الفوز على خصمه من الجبل الأسود بنتيجة 4-3، فيما حقق نتيجة التعادل السلبي خلال منافسته الثانية أمام نظيره الياباني.

وأردف محمدصالحي، ان خدا بخشي تكبد الهزيمة أمام خصمه الكرواتي بنتيجة 3-1 خلال منافسته الثالثة، فيما فاز على نظيره من تايوان بنتيجة 5-1 ليتأهل الى منافسات التصفيات للحصول على الميدالية البرونزية.

واختتمت الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي بدأت يوم الجمعة بمشاركة 543 لاعبا من 76 دولة، اليوم الاحد في مدينة شنغهاي الصينية، والمنتخب الإيراني شارك في الكاتا والكوميتيه للرجال والنساء في المسابقة.

يذكر، أن بطولة الدوري العالمي تتكون من سبع محطات، وتعتبر من البطولات الرئيسية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستشهد الظهور الأول لرياضة الكاراتيه، في تاريخ الألعاب الأولمبية.

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