قائد حرس الحدود الايراني يتفقد المخافر الحدودية شمال غرب البلاد

وافتتح العميد رضائي المخفر الجديد "ميلة 18 آيبك" الواقع في الحدود الايرانية التركية.
وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع قائد حرس الحدود على جهوزية القوات في اداء مهامها.
انتهى ** 2342
ارومية / 9 حزيران / يونيو /ارنا- تفقد قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي المخافر الحدودية الواقعة ضمن مدينة ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.
وافتتح العميد رضائي المخفر الجديد "ميلة 18 آيبك" الواقع في الحدود الايرانية التركية.
وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع قائد حرس الحدود على جهوزية القوات في اداء مهامها.
انتهى ** 2342
تعليقك