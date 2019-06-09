٩ يونيو ٢٠١٩ - ٢٢:٤٦
رمز الخبر 83346259
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قائد حرس الحدود الايراني يتفقد المخافر الحدودية شمال غرب البلاد

قائد حرس الحدود الايراني يتفقد المخافر الحدودية شمال غرب البلاد

ارومية / 9 حزيران / يونيو /ارنا- تفقد قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي المخافر الحدودية الواقعة ضمن مدينة ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

وافتتح العميد رضائي المخفر الجديد "ميلة 18 آيبك" الواقع في الحدود الايرانية التركية.

وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع قائد حرس الحدود على جهوزية القوات في اداء مهامها.

انتهى ** 2342

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