قائد حرس الحدود الايراني يتفقد المخافر الحدودية شمال غرب البلاد

وافتتح العميد رضائي المخفر الجديد "ميلة 18 آيبك" الواقع في الحدود الايرانية التركية.

وخلال هذه الزيارة التفقدية اطلع قائد حرس الحدود على جهوزية القوات في اداء مهامها.

انتهى ** 2342