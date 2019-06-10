اعتقال 800 الف شخص حاولوا عبور حدود البلاد بصورة غير شرعية العام الماضي

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" خلال زيارته التفقدية للمناطق الحدودية لمدينة ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران، اشار العميد رضائي الى ان من بين هؤلاء هنالك 70 الفا حاولوا عبور حدود البلاد في محافظة اذربيجان الغربية فقط واضاف، انه تم خلال الاعوام الاخيرة اتخاذ اجراءات مؤثرة في التصدي للعبور غير الشرعي من حدود البلاد وسيتم المضي بها بكل جدية في العام الجاري.

واضاف، انه اثر الاعلان احيانا في اوروبا عن قبول لاجئين يحاول الرعايا الاجانب التوجه اليها عبر ايران بصورة غير شرعية ومن دون جوازات سفر واوراق قانونية الا انه يتم التصدي لهذه الحالات باعتبارها مخالفة للقانون في جميع حدود البلاد المائية من الخليج الفارسي و بحر عمان وحود البلاد البرية في الشرق والغرب.

واشار الى التعاون الامني مع تركيا لمواجهة العبور غير الشرعي من الحدود واضاف، هنالك تنسيق وتبادل معلومات مناسب بين البلدين.

واوضح بان عملية التصدي للافراد الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية مكلفة كثيرا لقوات حرس الحدود وقال، ان اهمية هذا الموضوع قابلة للبحث والدراسة في مختلف ابعادها.

يذكر ان محافظة اذربيجان لها حدود بطول 967 كم، منها 149 كم حدود مائية في الشمال عن طريق نهر ارس مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهوربة اذربيجان و 566 كم حدود برية في الشمال والغرب مع تركيا و 252 كم حدود برية في الغرب مع العراق.

انتهى ** 2342