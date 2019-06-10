قريبا..تدشين المرحلة الثانية لمركز النظائر المستقرة في منشأة فردو

وخلال افتتاح معرض الانجازات النووية والجوية والثقافية، بمحافظة كردستان غرب ايران، قال زارعان: ان منظمة الطاقة الذرية تحمل عدة مهام سيادية، وأهمها توليد الطاقة النظيفة.

ولفت الى ان محطة مثل محطة بوشهر النووية، تعمل في مجال توليد الطاقة النظيفة بمقدار 1000 ميغاواط، كما انها تنشط في مجال انتاج ادوية النظائر المشعة والتي يستخدمها مليون فرد سنويا، فضلا عن النشاطات الاخرى في شتى المجالات بما فيها المجال الزراعي.

وأوضح، بما اننا لا نثق بالاجنبي ونظام الهيمنة فقد تمكنا من امتلاك دورة الوقود النووي من الصفر وحتى المائة، بدءا من استخراج معدن اليورانيوم وصولا الى مجمعات انتاج الوقود لاستخدامها في محطات الطاقة.

ونوه زارعان الى اننا قدمنا العديد من الشهداء من اجل ان نصل الى هذا الحد من التقنية النووية الاستراتيجية، وقد بذلت الانظمة الاستكبارية محاولات محمومة من اجل إبطاء هذه الحركة او الحيلولة دونها، ولكن في ضوء الادارة الجهادية والوعي والتدبير ومعرفة العدو الحقيقي، فإنهم لم ينجحوا في محاولاتهم تلك.

واقال، انه في المجال النووي قامت اميركا وبريطانيا وفرنسا الى جانب الكيان الصهيوني بكل انواع التخريب الا انهم لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا امام ارادة الشعب الايراني.

وتطرق الى انه تم مسح 85 بالمائة من مساحة البلاد من حيث وجود المناجم بما فيها مناجم اليورانيوم، وقال، اننا قادرون على استخراج 50 طنا من اليورانيوم من الارض سنويا وتبديلها الى الكعكة الصفراء.

وصرح ان هناك 10 أجيال من اجهزة الطرد المركزي في العالم بأسره، حيث صنعت ايران 7 أجيال منها حتى الآن.

واوضح بانه كان في منشأة فردو 720 جهازا للطرد المركزي وقد بلغ عددها الان 1048 جهازا واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تعد ضمن 12 دولة في العالم تمتلك التكنولوجيا اللازمة في مجال النظائر المستقرة.

وصرح انه وبعد ادراج الحرس الثوري ضمن ما يسمى بلائحة الارهاب من قبل اميركا قمنا بتدشن جهاز الطرد المركزي IR6 وهو ما یعادل 10 اضعاف IR1 في مؤشر الى اقتدار البلاد.

وقال زراعان في الختام ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت في 14 تقرير لها سلمية انشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية وهو امر كاف لنا.

انتهى ** 2342