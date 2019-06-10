الیمن..اطلاق صواريخ زلزال1 على تجمعات قوى العدوان في معسكر الصدرين

وافادت "المسیرة نت" انه لقى عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم في محافظتي الضالع والجوف ، وعمليات عسكرية طالت العمق السعودي بنجران مساء الاحد وصبيحة الاثنين 10 يونيو.

ففي محافظة الضالع أطلقت قوات الجيش واللجان العشبية 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الصدرين، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.

وفي محافظة الجوف تمكنت وحدة الهندسة من تدمير واعطاب 3 آليات عسكرية ومصرع وجرح من عليها في منطقة أسطر بخب والشعف.

وفي جبهة ما وراء الحدود أفشل الجيش واللجان العشبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح اخرون.

انتهى ** 2342