سفير إيران لدى اليابان: زيارة شينزو آبي هي نقطة تحول في العلاقات الجيدة بين طهران وطوكيو

وأضاف السفير "مرتضى رحماني موحد" ، في مقابلة حصرية مع إرنا عشية زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران، ان العلاقات بين البلدين تقوم على علاقات تاريخية وجيدة، وهذه الزيارة هي فرصة عظيمة يتعين استخدامها لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين.

وقال إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران بعد غد الأربعاء، في زيارة لمدة ثلاثة أيام لبحث القضايا الثنائية والدولية.

زيارة آبي إلى طهران، أول زيارة لرئيس الوزراء الياباني إلى طهران خلال العقود الأربعة الماضية.

يتبع.. 2344