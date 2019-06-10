إسرائيليون يحيون أعيادا يهودية في جزيرة تونسية

واستغلت الصحافية رينا متسليح 61 عاما، يهودية من أصول تونسية، هذه الفرصة للمشاركة في هذه الزيارة، ووثقت هذه الرحلة في تقريرٍ تلفزيوني تم بثه في نشرة الأخبار المركزية.
ولفتت إلى أن الزيارات الإسرائيليّة إلى تونس هي جزء من السياسة التونسية في الانفتاح على العالم الخارجي، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، والرغبة بتحسين السياحة الخارجية وزيادتها.
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طهران/11حزيران/يونيو/ كشفت القناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن وفدا إسرائيليا زار تونس في الأيام الأخيرة لإحياء أحد الأعياد اليهودية في مدينة جربة، بعد أن أفسحت تونس المجال للإسرائيليين بزيارتها مرة واحدة في العام، وعلى نحو خاص لليهود من أصول تونسية.
واستغلت الصحافية رينا متسليح 61 عاما، يهودية من أصول تونسية، هذه الفرصة للمشاركة في هذه الزيارة، ووثقت هذه الرحلة في تقريرٍ تلفزيوني تم بثه في نشرة الأخبار المركزية.
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