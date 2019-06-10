ظريف: إيران لا تتخوف أبدا من الحوار مع الدول الصديقة

وأوضح محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين - في شرح تقييمه للمستقبل السياسي للبلاد في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي وزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران: إن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية هو استمرار السياسة الحكيمة والمنطقية للجمهورية الإسلامية.

واضاف وزير الخارجية : لا نشعر بالقلق أبدا بشأن الحوار مع الدول الصديقة والدول التي تربطنا علاقات معها، وعلى هذا الاساس سنتحدث مع المسؤولين في اليابان.

** شرح الحقائق وتوضيح الحفاظ على إنجازات الاتفاق النووي في المفاوضات مع رئيس وزراء اليابان

وأضاف ظريف : في المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني سنبين الحقائق، وسنوضح، كيف يمكن للمجتمع الدولي المضي قدما لحماية إنجازات الاتفاق النووي.

انتهى** 2344