انعقاد الاجتماع الـ18 لرؤساء غرف التجارة لدول بحر قزوين

وقال السكرتير التنفيذي للاجتماع الثامن عشر لرؤساء غرف التجارة لدول بحر قزوين، إن الغرض من الاجتماع هو توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، مضيفا إن الاجتماع كان قادرا حتى الان على تحديد القدرات الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء .

وقال عبد الله مهاجر في حفل الافتتاح: لم نتمكن حتى الآن من الاستفادة بشكل افضل من القدرات الجيدة لبحر قزوين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة.

وأضاف : إذا استطعنا استخدام قدرات بحر قزوين بشكل صحيح ، فمن المؤكد أن الحظر الجائر ضد أي من دول بحر قزوين لن يكن له أي تأثير، ويتعين أن يسهم هذا الاجتماع في تسوية القضايا العالقة.

وأعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مازندران، عن أمله في أن يتمكن الاجتماع من حل المشكلات التي تواجه توسيع العلاقات التجارية بين بلدان بحر قزوين.

وتشكلت غرفة التجارة المشتركة لدول بحر قزوين منذ 23 عاما بمشاركة كل من إيران وتركمانستان وروسيا وأوزبكستان وأذربيجان، وهناك الآن 40 غرفة من محافظات إيران ودول بحر قزوين الساحلية عضوة في هذه الغرفة.

كما يحضر الاجتماع ضيوف من أسبانيا وأفغانستان وباكستان والعراق وفيتنام وأوزبكستان وقرغيزيا.

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