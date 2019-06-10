ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خطيرة للغاية

وفي مستهل المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألماني اليوم الاثنين رحب ظريف، بصديقه القديم، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس والوفد المرافق له، وقال: أجرينا اليوم، محادثات جادة للغاية وصريحة ومطولة مع الوفد الألماني.

وتابع: إيران وألمانيا والاتحاد الأوروبي لديهم هدف مشترك وهو الحفاظ على الاتفاق النووي، ومنع التوترات والصراعات في المنطقة، وتمتع الشعب الإيراني بفوائد الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية، ان امريكا أعلنت الحرب الاقتصادية ضد إيران وهذه الحرب خطيرة للغاية على المنطقة والعالم والنظام الدولي، معلنا أن الإجراءات التي اتخذتها امريكا بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تستهدف الشعب الإيراني الذي كان من المفترض أن يستفيد أكثر من أي شخص آخر من الاتفاق النووي.

وأكد ظريف: لقد أثبتت إيران التزامها بتعهداتها، وقد أثبت 15 تقريرا من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه القضية.

وصرح، إن إيران ملزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني بنفس قدر التزاماتها، أحدى هذه الحقوق هي ما تم الاعتراف به في المادة 36 من الاتفاق النووي .

يتبع.. 2344