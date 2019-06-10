وزير الخارجية الألماني: نحاول الحفاظ على الاتفاق النووي

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني، اشاد هايكو ماس بترحيب، محمد جواد ظريف، وقال : كان من المهم أجراء المحادثات بين إيران وألمانيا في الوضع الحالي وتبادل الآراء بشكل صريح .

وتابع ماس: نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جدا، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر.

وقال وزير الخارجية الألماني: أنا تحدثت مع كل الأطراف خلال هذه الأيام في الأردن والعراق والإمارات، لم يكن اي أحد يريد زيادة التوترات، وهذه هي الرسالة التي أردت نقلها اليوم إلى طهران من المنطقة.

وصرح ماس: لقد أجرينا اليوم محادثات مطولة بشان الاتفاق النووي وكيفية استمراره، و أعلنا دعم الدول الأوروبية الثلاث للاتفاق، لكن بالطبع لا يمكننا الحصول على معجزة، لكننا نحاول حماية الاتفاق النووي.

واضاف بانه وفي هذا الإطار، نحاول إطلاق وتنفيذ الألية المالية (اينستكس) في اطار ثلاث دول أوروبية واكثر.

وفي إشارة إلى محادثاته مع ظريف حول القضايا الإقليمية، سوريا واليمن، قال وزير الخارجية الألماني، ان ألمانيا تدعم جهود الأمم المتحدة ، ونعتقد أن هناك حل سياسي للقضايا، وليس حلا عسكريا، لذلك نحن مهتمون بإلتحدث مع إيران في هذا الصدد، لأنها تمتع بنفوذ كبير في المنطقة وتستخدمه، ولذا فإننا نتشاور مع إيران.

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