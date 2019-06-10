ارتفاع حالات التحرش وتعاطي المخدرات في صفوف الجيش الصهيوني

وذكرت قناة "كان" الصهيونية امس الأثنين إن الشرطة العسكرية الصهيونية سجلت حالات ارتفاع بنسبة 50% في عدد ملفات التحقيق داخل الجيش الصهيوني، بحالات ارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، داخل وخارج المواقع العسكرية، على مدار العامين المنصرمين.

وبحسب القناة العبرية، تم فتح 1018 تحقيقا، ضد جنود صهاينة تعاطوا المخدرات، منها 456 تحقيقا لجنود تعاطوا المخدرات داخل المواقع وخلال الخدمة العسكرية، بالعام 2016.

وأضافت القناة، أنه وخلال العام 2018، تم فتح 1,481 تحقيقا بحالات تعاطي المخدرات، منها 794 تحقيقا ضد جنود تعاطوا المخدرات بالمواقع وخلال الخدمة بالعام 2018.



وأكدت القناة الصهيونية أن هناك ارتفاعا بنفس النسبة، في حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف جيش الاحتلال، داخل المواقع وخلال الخدمة العسكرية.

و وفقا للقناة ايضا فقد تم في وقت سابق فتح 12 تحقيقا، في حالات اغتصاب مجندات داخل المواقع العسكرية، خلال العام 2018 مقابل 10 ملفات تحقيق خلال العام 2017.

وأكدت القناة، أن 48 شكوى تقدمت للشرطة العسكرية الصهيونية، بحالات تحرش جنسي بالمجندات خلال الخدمة العسكرية، خلال العام 2018.

وأوضحت قناة كان، أن الشرطة العسكرية فتحت 66 تحقيقا، في حالات سرقة الأسلحة من المواقع العسكرية، خلال العام 2018، مقابل 89 تحقيقا بالعام 2017.

وأشارت القناة، الى أن 4000 جندي صهيوني، تم الحكم عليهم بالحبس الفعلي، بعد ادانتهم بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، أثناء الخدمة العسكرية، خلال العام 2018.

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