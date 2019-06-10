١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٤٤
رمز الخبر 83347594
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استشهاد مسعف فلسطيني متاثر بحراح اصيب بها قبل شهر

استشهاد مسعف فلسطيني متاثر بحراح اصيب بها قبل شهر

غزة /١٠ حزيران /يونيو/ارنا- استشهد ضابط اسعاف فلسطيني بعد ظهر اليوم الاثنين متاثرا بجراح اصيب بها خلال عمله بمساعدة الجرحى خلال مسيرات العودة.

واكد مصدر طبي استشهاد المسعف في الهلال الاحمر الفلسطيني محمد الجديلي ( ٣٦ عاما) متاثرا بجراحه التي كان قد اصيب بها خلال مسيرة العودة شرقي غزة بتاريخ ٣ ايار /مايو الماضي.
ونقل الجديلي لتلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية حيث اعلن عن استشهاده ومن المتوقع وصول جثمان الشهيد عصر اليوم عبر معبر بيت حانون ايرز شمال قطاع غزة.
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