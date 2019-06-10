ينبغي على اوروبا والمانيا اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي

واضاف موسوي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، ان "وزيري الخارجية الايراني والالماني اجريا اليوم – الاثنين – مباحثات جيدة وصريحة وبناءة حول العلاقات الثنائية العريقة والودية، وايضا الاتفاق النووي وخفض التوترات في المنطقة".

وتابع، "ينبغي على اوروبا والمانيا ان يتخذا خطوات ومبادرات عملية رغم العراقيل الامريكية للمساهمة في الحفاظ على الاتفاق النووي ودعم السلام والاستقرار على صعيد المنطقة".

يذكر ان وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" وصل الى طهران فجر اليوم الاثنين، ثم التقى عصر اليوم بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف" باحثا معه في العلاقات الثنائية وموضوع الاتفاق النووي.

وعقب انتهاء الجولة الاولى من المباحثات بين الوزيرين الايراني والالماني، ادلى ماس وظريف بتصریحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك عصر اليوم، لتبدأ بعد ذلك الجولة الثانية من المباحثات بين الجانبين.

انتهى ** ح ع