١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٢١:٠٤
رمز الخبر 83347715
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ایران تهدف لحذف الدولار من معاملاتها التجارية مع الدول المطلة على بحر قزوين

ایران تهدف لحذف الدولار من معاملاتها التجارية مع الدول المطلة على بحر قزوين

ساري/10 حزيران/يونيو/ارنا- أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا "هادی تیزهوش"، ان الهدف الرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى المطلة على بحر قزوين، هو إزالة التجارة القائمة على الدولار.

و اضاف تیزهوش الیوم الاثنین خلال كلمته في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الغرف التجارية للدول المطلة على بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدینة بابُلسر التابعة لمحافظة مازندران (شمالي ایران)، بان الهدف من حذف الدولار من المعاملات التجارية، هو الحد من تقويض اقتصادات المنطقة.

و تابع: التجارة القائمة علی الدولار لم تعود بأي فوائد على المنطقة.

و اضاف، ان إيران وروسيا اتخذت حتى الآن، خطوات إيجابية لحذف الدولار من تجارتهما الثنائية؛ مؤكدا ضرورة تعاطي الدول الأخری بصورة جادة مع موضوع حذف الدولار لتطوير تجارة منخفضة المخاطر وتعزيز التجارة بين دول بحر قزوين.

انتهی**2054/أ م د

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