ایران تهدف لحذف الدولار من معاملاتها التجارية مع الدول المطلة على بحر قزوين

و اضاف تیزهوش الیوم الاثنین خلال كلمته في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الغرف التجارية للدول المطلة على بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدینة بابُلسر التابعة لمحافظة مازندران (شمالي ایران)، بان الهدف من حذف الدولار من المعاملات التجارية، هو الحد من تقويض اقتصادات المنطقة.

و تابع: التجارة القائمة علی الدولار لم تعود بأي فوائد على المنطقة.

و اضاف، ان إيران وروسيا اتخذت حتى الآن، خطوات إيجابية لحذف الدولار من تجارتهما الثنائية؛ مؤكدا ضرورة تعاطي الدول الأخری بصورة جادة مع موضوع حذف الدولار لتطوير تجارة منخفضة المخاطر وتعزيز التجارة بين دول بحر قزوين.

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