روحاني الى قيرغيزيا الخميس للمشاركة في قمة شنغهاي

ويتوجه روحاني مساء الخميس 13 حزيران/يونيو الى بيشكك عاصمة قيرغيزستان، تلبية لدعوة رسمية من رئيس هذا البلد.

وحسب إسماعيلي، من المقرر أن يجري روحاني مجموعة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة على هامش قمة شانغهاي.

وأضاف، ان روحاني سيتوجه في ختام قمة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي، الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة بهدف حضور القمة الخامسة لرؤساء مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA).

وقال مساعد شؤون العلاقات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية، ان إجراء بعض اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول المشاركة في مؤتمر سيكا، تعد أيضا من البرامج المحتملة لزيارة روحاني الى دوشنبه.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد سياسي رفيع المستوى في جولته الى قيرغيزستان وطاجيكستان.

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