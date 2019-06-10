رئيس غرفة التجارة الايرانية : الانتقال من التجارة التقليدية ضروری للتعاون الاقتصادي بين دول بحر قزوين الساحلية

و اضاف شافعی الیوم الاثنین في كلمته له خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الغرف التجارية لدى الدول الساحلية لبحر قزوين الذی اقيم فی مدینه بابلسر (شمال ایران)، قائلا انه لسوء الحظ لا تزال تجارة بلدان منطقة بحر قزوين قائمة على تبادل السلع وهذا غیر مقبول.

و اعتبر المسؤول التجاري الايراني تحرك البلدان المطلة على بحر قزوين نحو المشاريع المشتركة وإنشاء مناطق تجارية حرة وبنوك مشتركة، مقدمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمزيد من التضامن والتماسك فيما بينها.

و لفت الى ان حجم مبيعات دول منطقة بحر قزوين التي يصل عدد سكانها الى 250 مليون نسمة، يبلغ حاليا نحو 700 مليار دولار؛ مضیفا ان جزءا صغيرا من هذه الكمية الضخمة يتعلق بالتعامل التجاري بين هذه الدول، فيما يعود القسم الاكبر منها الى التعامل مع دول من خارج المنطقة.

انتهی**2054/ ح ع **