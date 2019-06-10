السفير الايراني في موسكو : الرسوم التفضيلية ستشمل اكثر من 500 سلعة ايرانية تصديرية الى منطقة اوراسيا

و وصف سنائي في تغريدة له اليوم الاثنين، التجارة الحرة بين ايران واتحاد اوراسيا الاقتصادي بانها خطوة هامة على صعيد التجارة الخارجية الايرانية وتنمية التبادل مع الدول الجارة الشمالية.

وفي وقت سابق، اعرب سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا عن توقعه بحصول زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين طهران والدول الاعضاء لدى اتحاد اوراسيا.

وفي تصريح لـ ارنا، كان سنائي قد اوضح ان المفاوضات ذات الصلة بدأت منذ 4 اعوام ليتم حاليا اعداد قائمة بالسلع التي سيشملها قرار الرسوم المنخفضة او الغاء الرسوم، وايضا اتفاق الجانبين بعد اجراء مباحثات مكثفة في هذا الخصوص.

علما ان نواب مجلس الشورى الاسلامي صوتوا، الاثنين 10 حزيران / يونيو، بالايجاب على مشروع قرار حول الاتفاق المؤقت لانشاء منطقة اقتصادية حرة بين ايران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي.

انتهى ** ح ع