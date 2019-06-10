بيونغ يانغ تحتفل بمناسبة اسبوع الصداقة بين ايران وكوريا الشمالية

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية في بيونغ يانغ ان هذه المراسم اقيمت بواسطة لجنة العلاقات الثقافية الخارجية في كوريا الشمالية، بحضور مساعد رئيس اللجنة، السفير واعضاء السفارة الايرانية لدى كوريا الشمالية وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وفي تصريح بالمناسبة لكل من مساعد رئيس لجنة العلاقات الثقافية الخارجية في كوريا الشمالية وايضا سفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد، نوه الجانبان بالعلاقات العريقة والودية القائمة بين طهران وبيونغ يانغ، كما اكدا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وكان سماحة اية الله العظمى الخامنئي قد اجرى زيارة لكوريا الشمالية خلال العام 1989 حيث التقى مع كبار المسؤولين في هذا البلد بمن فيهم الزعيم الكوري الشمالي انذك "كيم ايل سونغ".

انتهى ** ح ع