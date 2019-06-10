ممثل الجهاد الاسلامي في طهران: مؤتمر الرؤساء العرب جاء في سياق صفقة القرن

وفي كلمة له امس الاثنين خلال مؤتمر "الحج والعالم الاسلامي وصفقة القرن" المنعقد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، صرح ابوشريف، ان بعض الحكام العرب للاسف يفسدون في الارض بدل الاصلاح فيها ويتآمرون ضد ايران وفلسطين ويتناغمون مع صفقة القرن.

ووصف ترحيل الشعب الفلسطيني من ارضه ودياره جريمة ضد الانسانية، مؤكدا بانه علينا ان نجعل الاخرين يدركون بان الكيان الصهيوني هو العدو الاساس للاسلام والمسلمين.

واعتبر من يضع يده بيد اميركا والكيان الصهيوني خائنا للامة الاسلامية، مؤكدا بان طريقنا هو اما النصر واما الشهادة وهذه بشرى الهية لنا.

انتهى ** 2342