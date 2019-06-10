١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨
رمز الخبر 83347990
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السفير الايراني في لندن:

الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران اكبر تهديد للاتفاق النووي وامن المنطقة

الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران اكبر تهديد للاتفاق النووي وامن المنطقة

لندن / 11 حزيران / يونيو /ارنا- اعتبر السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران بانه يشكل اكبر تهديد للاتفاق النووي وامن المنطقة.

وفي تغريدة له امس الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر السفير بعيدي نجاد من ان فرض الحظر على المؤسسة المالية الايرانية المتناظرة لالية "اينستكس" سيقوض هذه الالية عمليا ويُفشل الدبلوماسية الاوروبية تماما.

واضاف، من المؤمل ان يدرك الجميع الان بان اكبر تهديد ضد الاتفاق النووي وامن المنطقة هو الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران.

وافادت وكالة انباء "بلومبيرغ" في تقرير لها الاثنين بان اميركا تدرس حاليا فرض الحظر على الالية الخاصة للتجارة والضمان المالي بين ايران واوربا المناظرة للالية الاوروبية "اينستكس".

انتهى ** 2342

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