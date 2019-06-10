همتي: البنك المركزي الايراني اليوم في الخط الامامي للحرب الاقتصادية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اشار همتي الى توفير 9.4 مليارات دولار لواردات البلاد منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان وكتب، لقد اكدتُ على هذه النقطة دوما وهي ان العوامل السياسية والدولية في ظروف الحظر ليست عديمة التاثير في تذبذبات السوق وان الانباء الايجابية والسلبية على الظاهر يمكنها ان تؤثر بدورها الى حد ما في سوق العملة الصعبة.

واضاف، حسب اطلاعي على قدرات وامكانيات واحتياطيات البلاد والعلاقات والهيكلية الجديدة التجارية والقنوات المالية قيد التبلور فان تاثير الزيارات الدبلوماسية في الظروف السياسية والنفسية الخاصة، مهم ، لكنني لا اعتبره العنصر الحاسم الاساس في مسيرة سوق العملة الصعبة.

واكد همتي بان البنك المركزي هو اليوم في الخط الامامي للحرب الاقتصادية وقال، انه حينما يعترف فارضو الحد الاقصى من اعمال الحظر بتدابير البنك المركزي في اجهاض المؤامرة فليس من الانصاف الادعاء بوجود تلاعب في سعر العملة الصعبة لتبرير الزيارات والمحادثات.

واضاف، ان من الفخر للبنك المركزي هو استمرار المقاومة في ظروف الحظر المعقدة لتقوية العملة الوطنية وحفظ الاستقرار الاقتصادي.

انتهى ** 2342