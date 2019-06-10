مسؤول ايراني: نسعى لرفع صادرات البلاد من الصناعات اليدوية الى ملياري دولار

وخلال مراسم خاصة اقيمت لاحياء اليوم العالمي للصناعات اليدوية بطهران اشار مؤنسان الى ان صادرات البلاد من الصناعات اليدوية بلغت 600 مليون دولار خلال العام الماضي واضاف، اننا نسعى لرفع الرقم الى ملياري دولار في المستقبل القريب.

واعتبر ان من الاولويات انشاء سوق للصناعات اليدوية في كل مدينة وقال، ان الصناعات اليدوية الايرانية تتضمن المعرفة الصناعية وكذلك المعرفة الفنية وان مزجهما مع التقاليد الايرانية الجميلة يخلق اعمالا فنية رائعة.

واضاف، ان الصناعات اليدوية تحولت الى احد الحقول الاقتصادية في البلاد وهي تساعد في توفير فرص العمل وازدهار الاقتصاد وزيادة العوائد.

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