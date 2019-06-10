نوبخت: لن نرضخ ابدا لمطالب ترامب اللامشروعة

وفي تصريح ادلى به الاثنين خلال مراسم تكريم الافراد الخيرين المساهمين في بناء المدارس اشار نوبخت، الى استهزاء ترامب بالاتفاق النووي الذي كان حصيلة لمفاوضات طويلة على الصعيد العالمي وقال، انه يريد ارغامنا على القبول بمطالبه اللامشروعة لكننا لن نرضخ لذلك.

واضاف اننا اليوم نعاني من حصار كبير في احد عناصر التنمية الانسانية اي مجال الاقتصاد حيث يسعى احد اقوى الاقتصادات في العالم لكسر شوكة الشعب الايراني الا انهم لن يفلحوا في ذلك.

واشار الى الاتهام الباطل الذي توجهه اميركا لايران بزعم سعيها لانتاج القنبلة النووية في حين توصلت ايران مع العالم الى اتفاق حول هذا الملف.

وقال، ان شخصا متخبطا مثل ترامب قد استهزا بهذا الاتفاق ويريد ارغامنا على القبول بمطالبه غير المشروعة الا اننا نرفض ذلك ولن نرضخ له ابدا.

انتهى ** 2342