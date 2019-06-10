السيد الحكيم يدعو الى دراسة أسباب سقوط الموصل

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نسخة منه، الاثنين، انه "في ذكرى احتلال أم الربيعين، الموصل الحدباء من قبل داعش الظلامي، نشدد على ضرورة أخذ العبر من تلك الانتكاسة المؤلمة ذات التأثير المباشر على الواقع الأمني والسياسي والاجتماعي في العراق".

ودعا الى "دراسة أسبابها - بعيدا عن الانفعالية والتسييس - وذلك للحيلولة دون تكرارها مستقبلا".

وأضاف السيد الحكيم "كما ونثمن التضحيات الجسام التي قدمها أبناء وعشائر هذه الأرض والتي استمدت عزمها وانطلاقها واندفاعها صوب ميادين الشرف من رحاب وفيض الفتوى المباركة للمرجعية الدينية العليا لتعيد للمؤسسة الأمنية ثقتها وهيكليتها حتى أعادت الأمور إلى نصابها لتثمر تلك الملحمة عن تحرير المناطق المستلبة وإعادتها لخارطة الوطن".

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