تحالف الفتح يحذر من توقف شبه تام لعمل الحكومة العراقية

وقال النائب عن تحالف الفتح همام التميمي في تصريح له، ان "اي فقرة وردت في البرنامج الحكومي تعتبر ملزمة قانونا بعد ان صوت عليه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية".

وأضاف ان "الحكومة ألزمت نفسها بإحدى الفقرات في برنامجها بإنهاء جميع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة وتقديم مرشحين للبرلمان للتصويت عليهم في موعد إقصاء الثلاثين من حزيران".

واشار الى ان "ما بعد التاريخ المحدد تسقط جميع تلك المناصب قانونا ولا يحق لاي منهم ان يمارس عمله".

ولفت الى ان "هناك مخاوف من توقف عمل الحكومة بالكامل في تلك المناصب وعدم قدرتها على تقديم الأسماء قبل التاريخ المحدد".

ودعا التميمي "رئيس الوزراء الى اتخاذ خطوات اكثر جدية وسريعة لإنهاء تلك المناصب واعلان أسماء الكتل والجهات السياسية المعرقلة لإكمال الكابينة الوزارية".

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