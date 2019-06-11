جامعة شيراز تستضيف المؤتمر الدولى لتقييم الانظمة الجامعية

وقال المدير التنفيذي للمؤتمر "قاسم سليمي" ان المحاور الاصلية للمؤتمر الدولي الثاني والمحلي الثالث عشر لتقييم الانظمة الجامعية ستكون المباني والرؤى النظرية فيما يتعلق بتقييم ورفع المستوى الكيفي لنظام التعليم العالي وكذلك دور الادارة في تحسين النظام التعليمي ودور الفضاء الافتراضي في التعليم والبحوث والتقنيات.

وبين قاسمى انه تم استلام ۱۳۰ مقالا في هذه المحاور وتم تقيمها وانتخاب ۷۵ منها للتداول خلال فعاليات المؤتمر الذي سيشارك فيه علماء واخصائين من الداخل والخارج وذلك يوم الاربعاء الموافق ۱۲ حزيران/يونيو الحالي في مركز المؤتمرات التابع لجامعة شيراز.

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