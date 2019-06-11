ایران توافق على الإفراج المشروط عن نزار زكا

واضاف غلام حسين إسماعيلي للصحفيين اليوم الثلاثاء، ان السلطة القضائية استلمت قبل يومين طلبا في هذا الصدد بالإفراج المشروط عن المدان.

وأشار الى ان الرئيس اللبناني أيضا طلب في رسالة، المساعدة فيما يتعلق بهذا المواطن، منوها الى أن هذا الطلب جرى دراسته في إطار اللوائح القانونية.

وصرح إسماعيلي، إننا نعمل على تنفيذ القانون، ولقد درسنا هذا الطلب في اطار القانون؛ ووفقا للدستور، فان الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات إذا قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وكان لديهم حسن السلوك والدلائل تشير إلى أنهم لن يرتكبوا جريمة بعد الإفراج عنهم، فقد يتم إصدار إفراج مشروط عنهم فيما إذا أكد قاض المحكمة هذا الموقف.

وقال إسماعيلي إنه بناء على طلب رئيس الجمهورية وتأكيد حزب الله اللبناني، بان هذا الشخص لن يرتكب جريمة بعد الافراج عنه، فقد وافقت المحكمة اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيتم تسليمه إلى ممثلي الدولة اللبنانية.

وصرح، ان هذا الاجراء تم في إطار عملية قضائية كاملة، ولم يكن هناك أي تبادل أو قضايا سياسية في هذا الصدد.

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