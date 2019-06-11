١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٢٤
Journalist: r942960
رمز الخبر 83348957
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امين عام لجنة مكافحة المخدرات:

التداول التجاري واسع النطاق يحول دون مكافحة المخدرات

التداول التجاري واسع النطاق يحول دون مكافحة المخدرات

طهران /11 حزيران/ يونيو/ ارنا- اشار امين عام لجنة مكافحة المخدرات العميد "اسكندر مؤمني" الى تعاطي المخدرات من قبل 20 مليون شخص من إجمالي الأفراد فوق سن الـ12 عاما في امريكا وقال: ان هذا القدر من تعاطي المخدرات وتداولها التجاري الضخم من قبل امراء المخدرات في العالم، واجه مكافحتها عالميا بالكثير من الصعوبات.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اضاف مؤمني اليوم الثلاثاء، ان ايران تقف في الصف الاول عالميا في مكافحة المخدرات وقدمت الكثير بهذا الشان وذلك بسبب قربها من مواطن زراعة وانتاج مختلف أنواع المخدرات.

وبين امين عام لجنة مكافحة المخدرات، الاجراءات الايرانية في هذا المجال عالميا و قال ان تقارير الامم المتحدة تشير الى ان ايران ضبطت 75% من الافيون و 61% من المورفين و 17% من الهيروين من مجموع ما تم ضبطه عالميا من هذه المواد المخدرة؛ مشیرا الى ان دول اروبا الخمسین خلال العام 2017 ضبطت اربعة اطنان فقط من الهيروين، في حال ان ايران ضبطت بحد ذاتها خلال هذه الفترة 21 طن من هذه المادة المخدرة.

انتهى**م م/أ م د**

  

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