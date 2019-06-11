التداول التجاري واسع النطاق يحول دون مكافحة المخدرات

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اضاف مؤمني اليوم الثلاثاء، ان ايران تقف في الصف الاول عالميا في مكافحة المخدرات وقدمت الكثير بهذا الشان وذلك بسبب قربها من مواطن زراعة وانتاج مختلف أنواع المخدرات.

وبين امين عام لجنة مكافحة المخدرات، الاجراءات الايرانية في هذا المجال عالميا و قال ان تقارير الامم المتحدة تشير الى ان ايران ضبطت 75% من الافيون و 61% من المورفين و 17% من الهيروين من مجموع ما تم ضبطه عالميا من هذه المواد المخدرة؛ مشیرا الى ان دول اروبا الخمسین خلال العام 2017 ضبطت اربعة اطنان فقط من الهيروين، في حال ان ايران ضبطت بحد ذاتها خلال هذه الفترة 21 طن من هذه المادة المخدرة.

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