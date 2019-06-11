استخراج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الحامض يوميا

وأضاف "محمد باقر عالي" اليوم الثلاثاء، إن المنصات الثلاث السابقة للمرحلة 14 لحقل "بارس" الجنوبي تم تصنيعها أيضا في مؤسسة الصناعات البحرية وان قدرات هذه الشركة بلغت مرتبة عالية بتصنيع المنصة الرابعة.

وصرح بان الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لبناء هذه المنصات، وهي على استعداد لوضعها بتصرف دول المنطقة.

وقال رئيس ايدرو: خلال بناء هذه المنصة، انسحب عدد من الخبراء والمستشارين والمراقبين الأجانب، من المشروع، بسبب العقوبات القاسية، ولكن هذه الشركة نجحت في إكمال بناء المنصة باستخدام القدرات الهندسية للخبراء المحليين.

وأضاف أنه في هذه العملية، تم تصنيع 60 ٪ من اللوازم والمعدات والتي كان من المقرر توفيرها من الخارج، من قبل الشركات المحلية.

وأعلن عالي، أن تكلفة المنصة بلغت 150 مليون دولار.

وسيتم تثبيت المنصة الرابعة والأخيرة من المرحلة الرابعة عشرة لحقل بارس الجنوبي في فترة 26 يوما على مسافة 500 كيلومتر بحري.

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