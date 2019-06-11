١١ يونيو ٢٠١٩ - ٢١:٤٥
Journalist: r942960
رمز الخبر 83349061
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وزير العلوم السريلانكي : ايران قادرة على حل مشاكلها رغم الحظر والصعوبات

وزير العلوم السريلانكي : ايران قادرة على حل مشاكلها رغم الحظر والصعوبات

طهران /11 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا في سريلانكا "سوجيفا سناسینغ" : ان ايران وبرغم الحظر والصعوبات التي تواجهها فهي تسير نحو التطور والرقي وباتت قادرة على حل مشاكلها.

واضاف سناسينغ خلال كلمة بالملتقى الاول للابداع في دول اسيا واقيانيا المنعقد بطهران، ان ما شهده من تطور تكنولوجي وعلمي في ايران كان مبهرا وان بلاده ترغب في التعاون مع ايران في مجال التنمية العلمية والتقنية؛ لافتا في السياق الى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العلوم في البلدين.

وتابع : ان ايران ورغم جميع الصعوبات التي تواجهها فهي تسير نحو التطور والتقدم بسرعة كبيرة؛ مضيفا ان ايران ضمن الدول المتقدمة علميا واقليميا وعالميا .

ويعقد الملتقى الاول للابداع لدى بلدان اسيا واقيانيا في طهران، بمشاركة ۷۰ شخصية بمن فيهم وزراء العلوم والتكنولوجيا وممثلو الدول المنظوية في منظمة اسكاب وكذلك رؤساء المنظمات الدولية في مجال الابداع والتقنية من ۵۰ دولة مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وروسيا وماليزيا واندونيسيا.

انتهى**م م/ح ع **

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