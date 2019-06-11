مسؤول ياباني : شينزو آبي لايحمل رسالة من المسؤولين الامريكيين الى ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" بمقر السفارة اليابانية في طهران، اضاف هذا المسؤول ان زيارة رئيس وزراء اليابان القادمة الى ايران ستجري وفقا لقراره الشخصي وبهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين لخفض التوترات ولاسيما التصعيد الحالي في المنطقة.

وحول جدول الزيارة، قال ان "آبي" سيصل الى طهران عصر غد الاربعاء يرافقه وفد يضم وزير الخارجية "تاراكانو"؛ حيث يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية "حجة الاسلام حسن روحاني" في مجموعة سعدآباد الثقافیة والتاریخیة، ليشارك عقب ذلك بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس روحاني.

وبحسب المسؤول في السفارة اليابانية، سيلتقي رئيس حكومة طوكيو بسماحة قائد الثورة الاسلامية صباح الخميس القادم.

وفي السياق ايضا، اشار هذا المسؤول الى برنامج اللقاء بين وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" مع نظيره الياباني تارا كانو.

وفيما نوه بمرور 90 عاما على العلاقات الايرانية اليابانية، اكد المصدر نفسه على موقف طوكيو المساند للاتفاق النووي؛ واصفا الجمهورية الاسلامية بانها ركيزة اساسية على صعيد الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وتضطلع بدور مصيري في مجال امن الطاقة لدى اليابان.

انتهى ** ح ع