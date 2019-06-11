السفير الايراني في بغداد يجري مباحثات مع رئيس المحكمة الاتحادية العراقية

وافاد مراسل ارنا لدى العراق، ان مسجدي وعلى هامش زيارته لمدينة اربيل من اجل المشاركة في مراسم أداء القسم القانوني لرئيس اقليم كردستان العراق الجديد "نيجرفان بارزاني"، اجرى مباحثات مع رئيس المحكمة التحادية العراقية حول الشؤون القانونية للرعايا الايرانيين.

كما التقى السفير الايراني لدى العراق بعدد من المسؤولين في اقليم كردستان العراق وبحث معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض مسجدي في هذه اللقاءات سبل ترسيخ المزيد من العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرنية والاقليم والحكومة المركزية في العراق.

يذكر ان مراسم اداء القسم القانوني للرئيس الجديد لاقليم كردستان العراق جرت امس الاثنين في مركز الاقليم اردبيل.

انتهى ** ح ع