قائد الثورة الإسلامية يعزي الأمين العام لحزب الله بوفاة شقيقته

وخلال رسالته أعرب سماحة السيد القائد عن خالص تعازيه ومواساته الى السيد حسن نصر الله؛ سائلا الباري سبحانه وتعالى بان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنتهي**أ م د