قائد الثورة الإسلامية يعزي الأمين العام لحزب الله بوفاة شقيقته

وخلال رسالته أعرب سماحة السيد القائد عن خالص تعازيه ومواساته الى السيد حسن نصر الله؛ سائلا الباري سبحانه وتعالى بان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.
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طهران/11 حزيران/يونيو/إرنا- بعث قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي برسالة تعزية ومواساة الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وذلك على اثر وفاة شقيقته.
وخلال رسالته أعرب سماحة السيد القائد عن خالص تعازيه ومواساته الى السيد حسن نصر الله؛ سائلا الباري سبحانه وتعالى بان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.
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