١١ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٤١
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السفير الايراني في بغداد يهنئ بانتخاب رئيس الحكومة الجديد في اقليم كردستان العراق

السفير الايراني في بغداد يهنئ بانتخاب رئيس الحكومة الجديد في اقليم كردستان العراق

بغداد/ 11 حزيران / يونيو / ارنا – بعث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي رسالة الى مسرور بارزاني مهنئا اياه بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لحكومة اقليم كردستان العراق ومتمنيا له بالتوفيق.

واعرب السفير مسجدي في رسالة التهنئة، عن امله بان تشهد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق مزيدا من النمو والازدهار في عهد رئيس الحكومة الجديد للاقليم.

 وكلّف البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق، عقب تصويت اغلبية اعضائه خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، كلف مسرور بارزاني بتشكل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وعليه، يتعين علىرئيس الحكومة المكلف ان يقدم اعضاء تشكيلته الحكومية الجديدة في غضون 30 يوما الى البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق ليتم منحهم الثقفة.

انتهى ** ح ع  

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