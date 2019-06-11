السفير الايراني في بغداد يهنئ بانتخاب رئيس الحكومة الجديد في اقليم كردستان العراق

واعرب السفير مسجدي في رسالة التهنئة، عن امله بان تشهد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق مزيدا من النمو والازدهار في عهد رئيس الحكومة الجديد للاقليم.

وكلّف البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق، عقب تصويت اغلبية اعضائه خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، كلف مسرور بارزاني بتشكل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وعليه، يتعين علىرئيس الحكومة المكلف ان يقدم اعضاء تشكيلته الحكومية الجديدة في غضون 30 يوما الى البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق ليتم منحهم الثقفة.

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