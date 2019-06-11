خاجي: العلاقات الإيرانية-الروسية أصبحت جيدة ومتينة جدا

وجاء ذلك خلال لقاء خاجي اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط "ميخائيل بوغدانوف".

وتابع، ان إيران وروسيا بالإضافة الى التعاون الثنائي، لديهما تعاون جيد متعدد الأطراف على مختلف الصعد الإقليمية والدولية؛ مضيفا ان مواقف البلدين متقاربة جدا بالنسبة لمختلف القضايا.

وصرح خاجي، ان العلاقات بين البلدين هامة جدا لا سيما في ظل الظروف الراهنة وبالنظر الى ضغوط الغرب والحظر المفروض من قبل أميركا على البلدين.

وفيما أشاد بمواقف المسؤولين الروس تجاه الإجراءات اللاقانونية الأميركية ضد إيران، أعرب كبير مساعدين وزير الخارجية عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين في سياق تسوية النزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب عبر تكثيف الحوارات الثنائية.

من جانبه قال بوغدانوف، ان روسيا لديها الكثير من المواضيع للتحاور مع إيران؛ مؤكدا انه سيكون للمسؤولين الروس لقاءات مستمرة مع إيران حول مختلف القضايا الإقليمية.

علما، ان علي أصغر خاجي التقى أمس الإثنين في مستهل الجولة الأولى من مباحثاته الرسمية مع المسؤولين الروس، مع المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري "ألكساندر لافرانتيف" ومساعد وزير الخارجية الروسي "سيرغي فرشين".

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