الرئاسة الروسية : بوتين وروحاني يلتقيان في قرغيزيا الجمعة

واضاف اوشاکوف، انه نظرا للظروف الراهنة سيجری لقاء مهم للغاية بين الرئيسين الروسي والايراني يوم الجمعة القادم (14 يونيو الحالي)؛ بحسب وكالة "تاس" الروسية للانباء.

و وصف مساعد بوتين للشؤون الدولية، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتمتين الاواصر الانسانية والثقافية بين روسيا وايران، من اهم المحاور المطروحة على جدول اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين.

وتابع، ومن المقرر ايضا في هذا اللقاء مناقشة العديد من القضايا الدولية بما فيها الوضع الراهن في سوريا والقضايا ذات الصلة بالاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع