١١ يونيو ٢٠١٩ - ٢٣:٣٧
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رمز الخبر 83349615
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استشهاد اثنين من خفر السواحل الايراني في اشتباك مع مهربين

استشهاد اثنين من خفر السواحل الايراني في اشتباك مع مهربين

بندرعباس / 11 حزيران / يونيو /ارنا- استشهد اثنان من خفر السواحل الايراني في جنوب البلاد خلال اشتباك مع عصابة تهريب.

وصرح قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي بان قوات حرس الحدود وضمن اداء مهامها في التصدي لمهربي السلع قامت خلال الايام الماضية بمراقبة منطقة ميناب التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد بعد تليقها معلومات بوجود عملية تهريب لكميات ملحوظة من المخدرات والوقود والسلع والماشية.

واضاف، ان وحدة من قوى الامن الداخلي توجهت الى منطقة ميناب لتوقيف الزورق واصدرت اوامر التوقف له الا ان المهربين اشتبكوا مع هذه الوحدة وتبادلوا اطلاق النيران معها ما ادى الى استشهاد اثنين منها.

ووفقا لما اعلنه الموقع الالكتروني لقوى الامن الداخلي فقد تم ملاحقة واعتقال الضالعين في عملية اغتيال عنصري الامن الداخلي.

انتهى ** 2342

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