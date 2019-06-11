نوبخت: سيتم اعداد ميزانية البلاد بادنى اعتماد على النفط

وقال نوبخت فی تصریح له الثلاثاء خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة البرز غرب طهران، انه الى جانب الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي ومن خلال الاستفادة من الامكانية التي اوجدها قائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي لتسهيل وتسريع الامور فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار ميزانية اخرى للبلاد.

واضاف، انه تم في هذه الميزانية العمل للبحث عن مصادر اخرى بدلا عن النفط وادارة البلاد عبر هذه المصادر.

واکد نوبخت، باننا سنعبر من هذا المنعطف ومثلما نشهد فان العدو يتراجع خطوة خطوة واضاف، لقد كانوا (الاميركيون) يتحدثون في البداية عن 12 شرطا للتفاوض الا انهم تراجعوا شيئا فشيئا واصبحوا تاليا يكررون ما نقوله نحن.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، ان الحكمة تقتضي العمل لازالة الضغوط والتذبذبات عن كاهل الاقتصاد في ضوء ما يقوم به الاعداء باستغلالهم اداة النفط للتاثير على الميزانية.

انتهى ** 2342