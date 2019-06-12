١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١
Journalist: 145324
رمز الخبر 83349829
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الخارجیة الايرانية ترحب بالانتقال الديمقراطي للسلطة في كازاخستان

الخارجیة الايرانية ترحب بالانتقال الديمقراطي للسلطة في كازاخستان

طهران ۱۲ حزيران/ يونيو/ارنا- رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي بإجراء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان والانتقال الديمقراطي للسلطة في كازاخستان.

 واعرب  المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية موسوي عن تمنياته بالنجاح للرئيس الكازاخي المنتخب قاسم جومارت توکايیف والحكومة الجديدة والمزيد من التنمية والرفاهية للشعب الكازاخي.

وأعرب موسوي عن أمله في ان تواصل العلاقات الثنائية بين ايران وكازاخستان مسيرتها الإيجابية والمتنامية في عهد الرئيس توكاييف كما كان في السابق.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية،أمس الإثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة ۷۰.۷۶ بالمئة.

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