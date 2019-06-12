الخارجیة الايرانية ترحب بالانتقال الديمقراطي للسلطة في كازاخستان

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية موسوي عن تمنياته بالنجاح للرئيس الكازاخي المنتخب قاسم جومارت توکايیف والحكومة الجديدة والمزيد من التنمية والرفاهية للشعب الكازاخي.

وأعرب موسوي عن أمله في ان تواصل العلاقات الثنائية بين ايران وكازاخستان مسيرتها الإيجابية والمتنامية في عهد الرئيس توكاييف كما كان في السابق.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية،أمس الإثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة ۷۰.۷۶ بالمئة.

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