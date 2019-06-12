نقوي حسيني: الامريكيون لايتفاوضون ولايلتزمون بها

واشار نقوي حسيني في تصريح لوكالة ارنا اليوم الاربعاء الى زيارة وزير الخارجية الالماني ورئيس وزراء اليابان الى ايران وقال: ان الزيارات الدبلوماسية لبلدنا لها وجهان الاول هزيمة السياسة الامريكية لعزل ايران والوجه الاخر فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية التي اعلنتها امريكا ضد ايران.

واشار الى ان الادارة الامريكية هدفها ترغيب الدول الاخرى للذهاب الى ايران كوسيط، مؤكدا ان الامريكيين يكذبون في هذا الادعاء فهم لايتفاوضون و لايلتزمون بها.

واكد عضو التكتل الولائي في مجلس الشورى الاسلامي ان هذه الزيارات يجب ان تنتهي بانتصارنا في الحرب الاقتصادية التي اعلنتها امريكا وان تساعد في حل مشاكلنا في هذا الشأن والا فهي عديمة الجدوى.

واضاف نقوي حسيني: من غير المجدي التركيز على الوساطات لان في هذه الحالة ستحقق امريكا هدفها لانها تسعى ان تظهر للعالم انها تجري وراء للتفاوض ولهذا ترسل الوسطاء لتجعل الكرة في ملعب ايران.

انتهى**م م**۱۰۴۹