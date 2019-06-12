افتتاح معرضين دوليين في تبريز لأدوات البناء واجهزة التبريد والتدفئة

ويشارك في المعرض الدولي الذي تستمر اعماله في الفتره ۱۱ الى ۱۴ حزيران/يونيو منتجون من محافظات اذربايجان الشرقية والغربية وطهران واصفهان وخراسان الرضوية ويزد ومركزي والبرز وقزوين وكيلان وهمدان وفارس ومنطقة ارس الحرة .

كما ويشارك فيه منتجون من تركيا والصين والمانيا و ايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وماليزيا واوكرانيا وتايوان.

ويتضمن المعرض مجالات متنوعة منها أصناف الأرضيات الصناعية وكذلك الطاقة والانارة والعقارات والأصباغ والغراء إضافة إلى مواد إعداد الأسقف وجناح صناعة الأبواب والنوافذ.

وتُضاف إلى ذلك أجنحة خاصة بالمرافق الصحية وجناح للمعادن المستعملة في البناء والديكور والتصميم وجناح لأنظمة التدفئة والتبريد وجناح لأصناف الأنابيب والوَصلات والسيراميك والفسيفساء والأحجار التزئينية إضافة إلى الأقسام الفنية والهندسية وأنظمة تنقية المياه.

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