عدد الاسواق الحدودية في ايران يصل الى ۳۹ سوقا

واضاف دين برست اليوم الاربعاء في اجتماع للنشطاء الاقتصاديين في محافظة كردستان ان المحافظات الحدودية تلعب دورا محوريا في افشال الحظر وان مواطني تلك المناطق بأستطاعتهم وعن طريق الاسواق الحدودية تأمين مصالح البلاد.

واشار الى الظروف الخاصة لمحافظة كردستان (غرب ايران) نظرا لحدودها المشتركة مع كل من العراق وتركيا ومدى تأثيرها في افشال الحظر الامريكي وقال : يجب تنمية التجارة والتصدير والاستيراد عبر هذه المحافظة الى تلك الدول.

وقال ایضا ان ايران ترتبط مع سبعة دول بحدود برية وان الاسواق الحدودية في تلك المناطق لها اهمية خاصة معلنا عن وجود ۳۹ سوقا حدودية في البلاد.

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