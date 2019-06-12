السفير الصيني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى ظريف

وبالإشارة إلى الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الأخيرة، أكد الطرفان على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذه الاجتماعات وتنمية العلاقات بين البلدين، وبحثا حول القضايا الرئيسية والتطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين بما في ذلك الاتفاق النووي والنقل والتجارة والطاقة ومكافحة الإرهاب.

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