السفير الصيني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

وبالإشارة إلى الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الأخيرة، أكد الطرفان على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذه الاجتماعات وتنمية العلاقات بين البلدين، وبحثا حول القضايا الرئيسية والتطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين بما في ذلك الاتفاق النووي والنقل والتجارة والطاقة ومكافحة الإرهاب.
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طهران/ 12 حزيران/ يونيو/ ارنا - التقى سفير جمهورية الصين الشعبية "تشونغ هوا" لدى طهران، مع محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، وسلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية.
وبالإشارة إلى الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الأخيرة، أكد الطرفان على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذه الاجتماعات وتنمية العلاقات بين البلدين، وبحثا حول القضايا الرئيسية والتطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين بما في ذلك الاتفاق النووي والنقل والتجارة والطاقة ومكافحة الإرهاب.
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