عضو لجنة الامن القومي البرلمانية:على الاوروبيين الالتزام بتعهداتهم

واضاف جمالي نوبندكاني في مقابلة خاصة مع ارنا في اشارة الى زيارة وزير الخارجية الماني الى ايران: ان السيد هايكو ماس قال خلال زيارته طهران اننا لانستطيع القيام بمعجزة .. نحن لا نتوقع منهم ذلك انما الالتزام بتعهداتهم ضمن الاتفاق النووي فقط.

وبين عضو مجلس الشورى الاسلامي ان الجمهورية الاسلامية تحلت بالصبر لاكثر من عام وذلك بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعطت الوقت الكافي لباقي اعضاء الاتفاق كي ينفذوا تعهداتهم ولكن مع الاسف كان استنتاج الدول الاوروبية خاطئا عن الصبر الايراني.

وقال: تصورا ان عدم الرد الايراني كان ضعفا منها ولكنه كان التزاما منا كي نثبت للعالم اننا ملتزمون بتعداتنا.

واضاف جمالي نوبندكاني ان الجمهوریة الاسلامیة امهلت المجتمع الدولی اکثر من سنة كي يتم احقاق الحقوق الايرانية بالطرق الدبلوماسية والانتفاع من الاتفاق النووي ولكن دون جدوى مبينا ان الاجراء الايراني بتعليق بعض التزاماتها جاء ردا على عدم الالتزام الاوروبي.

ووصف تصريحات وزيرخارجية المانيا بغير المسؤولة وقال ان الاتفاق النووي لم يتطرق الى القدرات الصاروخية والقضايا الاقليمية لافتا الى ان الاوروبيين بطرحهم هكذا قضايا يتقاسمون العمل مع امريكا.

واشار امين لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى دور ايران الاقليمي وقال ان الجمهورية الاسلامية لها دور ايجابي في المنطقة وان ايدي الدول الغربية ملطخة بدماء شعوب المنطقة، مؤكدا ان عليهم تقديم الدليل لما يقومون به في مساعدة الانفصاليين وكذلك دعم تحالف العدوان السعودي في قتل اطفال اليمن.

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