إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في معدات الدفاع الجوي

وأضاف العميد صباحي فرد اليوم الأربعاء خلال اجتماع قادة القوة الجوية أن إيران باتت لها القدرة على إنتاج جميع المعدات التي تدخل في أنظمة الدفاعات الجوية من رادارات و أنظمة صاروخية وكذلك في مجال تعليم الكادر المختص.

وأشار إلى تدشين منظومة الدفاع الجوي " 15 خرداد" وقال يعتبر هذا النظام من الأنظمة المتطورة والقوية التي تم تصنيعها محليا دون الاستعانة بالأجانب وعلى يد الشباب المؤمن المختص.

يذكر أن مراسم إزاحة الستار وتسليم منظومة الدفاع الجوي "15 خرداد" إلى قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (رض) (4 حزيران 1989) وانتفاضة "15 خرداد" (5 حزيران 1963).

إن المنظومة يمكنها الكشف عن أهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كم وتتبع أهداف على 120 كم وهي قادرة على الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم.

الميزة الاخرى لهذه المنظومة هي قابلية التهديف وهي قادرة على كشف وتتبع 6 اهداف بالتزامن معا والقيام بعمليات إطلاق وتدمير ضد 6 اهداف. وقدرة التحرك العالية لهذه المنظومة القادرة على التهيؤ للحرب والدخول في العمليات خلال أقل من 5 دقائق.

و إن هذه المنظومة مزودة برادار محلي مع امكانية الاشتباك المتزامن مع عدة اهداف ولها منصات اطلاق مستقلة يستخدم فيها صاروخ "صياد 3".

كما انها قادرة على الاشتباك المؤثر مع أهداف جوية بقدرات هجومية عالية مثل طائرات الاستطلاع وقاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية و قادرة على تدمير أهداف كروز إن كانت متواجدة في نطاقها.

و قدرة الفاعلية العالية في مستويات السيطرة وتوجيه العمليات وقدرة التحرك العالية وفترة ابداء رد الفعل القصيرة من الخصائص الأخرى لهذه المنظومة و كذلك إن هذه المنظومة يمكنها الاشتباك في مدى عملاني عال ونطاق واسع (مع أهداف متواجدة في ارتفاع يتراوح ما بين 27 الى 150 كم ومدى يتراوح ما بين 7 الى 75 كم).

انتهى**م م**2041**