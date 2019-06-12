ضبط ما يزيد عن طن و۲۰۰ کلغم من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واضاف العميد احمد طاهري اليوم الاربعاء، ان شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة تلقت معلومات كانت تفيد بتهريب كميات كبيرة من المخدرات من قبل اعضاء عصابة من المناطق الحدودية الي مدينتي ایرانشهر ودلکان التابعين لمحافظة سيستان وبلوجستان.

وتابع، ان الفرق الاستخباراتية وشرطة مكافحة المخدرات تمكنت امس الثلاثاء من خلال رصد تحركات اعضاء العصابة من القبض علي عدد من المهربين كانوا علي متن سيارتين من طراز زانتيا، يحاولون نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر احدي الطرق المؤدية الي مدينة ایرانشهر.

واوضح، انه تم القبض علي ثلاثة من اعضاء عصابة تهريب المخدرات وضبط ۵۶۱ كغم و۸۰۰ غراما من الافيون وکیلو غراما من الحشيش بالاضافة الي كميات من الاسلحة والمعدات كانت مخبأة في سيارتين كانتا بحوزتهم.

وأكد أن فرق من قوى الأمن الداخلي في مدينة دلکان رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات ونصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يقلون سيارة واوضح انه تم القبض علي اثنین من اعضاء عصابة تهريب المخدرات وضبط ۶۸۰ كیلو غراما من الافيون و۴۰۶ غ من الحشيش.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة عالميا في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها ۱۸۷ الفا و۵۰۲ كم مربع ومركزها مدينة زاهدان ويبلغ طول حدودها المشتركة مع أفغانستان وباكستان ۱۱۰۰ كيلومتر.

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