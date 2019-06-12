قريبا .. مساعدة موغريني في طهران

في تقرير نُشر اليوم الأربعاء لموقع (EEAS) على الإنترنت، ان السيدة شميد تبدأ جولتها على دول الخليج الفارسي من الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ستزور سلطنة عمان وقطر وإيران.

تأتي هذه الزيارة في خضم التوترات الحالية في المنطقة، وهي فرصة للتأكيد على رغبة الاتحاد الأوروبي في منع التوترات الإقليمية وإيجاد طريقة لتهدئة وتشجيع المفاوضات.

وأضاف الموقع : كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ستستهدف زيارة السيدة شميد أيضا التفاوض لحفظ الاتفاق النووي مع إيران، والذي لا يزال يمثل أحد العناصر الرئيسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وركيزة أمنية رئيسية على مستوى عالمي وإقليمي.

ستوفر الزيارة أيضا فرصة لإجراء محادثات ثنائية ومفاوضات حول القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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