عراقجي يزور برن

و في هذه الجولة من المحادثات ستتم مناقشة التعاون الثنائي والتطورات الدولية والإقليمية وآخر التطورات في مجال الاتفاق النووي وحقوق الإنسان.
و عقدت الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين إيران وسويسرا في طهران بحضور باسكاله بريسويل والسيد عباس عراقجي ، نائب وزير خارجية البلدين.
هذا في حين عقدت الجولة الأولى والثانية من المحادثات بين البلدين في برن بسويسرا في عامي 2016 و2017.
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طهران/ 12 حزيران/ يونيو/ ارنا يتوجه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، إلى مدينة برن لإجراء الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الكونفدرالي السويسري.
و في هذه الجولة من المحادثات ستتم مناقشة التعاون الثنائي والتطورات الدولية والإقليمية وآخر التطورات في مجال الاتفاق النووي وحقوق الإنسان.
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