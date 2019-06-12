عراقجي يزور برن

و في هذه الجولة من المحادثات ستتم مناقشة التعاون الثنائي والتطورات الدولية والإقليمية وآخر التطورات في مجال الاتفاق النووي وحقوق الإنسان.

و عقدت الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين إيران وسويسرا في طهران بحضور باسكاله بريسويل والسيد عباس عراقجي ، نائب وزير خارجية البلدين.

هذا في حين عقدت الجولة الأولى والثانية من المحادثات بين البلدين في برن بسويسرا في عامي 2016 و2017.

انتهى** 2344



